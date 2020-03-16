إلهام شاهين تحيي ذكرى أربعين نادية لطفي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وجهت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة للفنانة نادية لطفي في ذكرى الأربعين.

إلهام نشرت عدد من الصور لنادية لطفي، وكتبت معلقة: «اليوم ذكرى الأربعين لحبيبتي وصديقتي وأستاذتي وقدوتي.. النجمة العظيمة نادية لطفي».

تابعت: «فعلا عظيمة في إنسانيتها ومواقفها وآرائها وطيبتها وجدعنتها، كل شئ فيها جميل وراقي، أما فنيا فهى لن تتكرر، قدمت شخصيات متباينة ومختلفة، كانت دائما تفاجئ جمهورها بما لم يتوقعه منها من أعمال سينمائية قيمة لها رسالة إنسانية تحرك الفكر والمشاعر».

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الفنانة المصرية أضافت: «كانت شعلة متقدة مليئة بالحماس والحيوية والإقدام على كل ماهو جديد ومختلف ويحمل قيمة ورسالة، رحمة الله عليها، افتقدها كثيرا على المستوى الشخصي، أما فنيا فهى تعيش بيننا نسعد بها ونتعلم منها نحن وكل الأجيال بعدها».

يُذكر أن الفنانة نادية لطفي، توفيت بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نادية احتفلت بعيد ميلادها في شهر يناير الماضي في حضور الفنانة إلهام شاهين، والتي قضت معها وقتا في المستشفى، ونشرت فيديو لهما، وكشفت نادية عن العلاقة القوية بينهما، وأن إلهام تشبهها كثيرا، ونصحتها بأن تتمهل قبل أن تندفع بأي تصرف.