نصيحة أحمد حلمي للوقاية من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري أحمد حلمي، عدة نصائح لمتابعيه للحد من انتشار فيروس كورونا مستخدمًا في ذلك مقطع فيديو من فيلم “عسل أسود”، في مشهد ظهر فيه برفقة الفنان إدوارد.

أحمد حلمي، علق على الفيديو قائلًا: “يا جماعه بلاش خروج ولو اضطريت تخرج يبقي بلاش تسلم.. وإن اضطريت تلسم يبقي بلاش تبوس.. وإن اضطريت تبوس أجري”.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مساء أمس الأحد عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 126 حالة ومنهم 26 حالة تم شفائهم وخروجهم من الحجر الصحي، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

من ناحية أخرى كان آخر عمل فني عرض للفنان أحمد حلمي فيلم “خيال مآتة”، وشاركه بطولته منة شلبي وحسن حسني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، ولم يحقق الفيلم النجاح المتوقع وتلقى الكثير من الانتقادات.

ويدور الفيلم حول كيان سري متخصص في سرقة الأشياء القيمة والتذكارية والآثار، وينجح يكن (احمد حلمي ) في سرقة بروش ام كلثوم في الستينات ، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البروش و يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين إعادة الزمن والأحداث التي رافقت تلك الفترة لإعادة الذاكرة لمساعد (يكن) (حسن حسن) للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج (يكن) الى مساعدة حفيده (أحمد حلمي) وذلك للشبه بينه وهو شاب واعادة الروابط الاسرية بينهما .