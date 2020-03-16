مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري يكشف أسراره.. كم بلغ سعره؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، طلليق الفنانة هيفاء وهبي، مؤخرا ارتباطه الرسمي بالفنانة ياسمين صبري.

أبو هشيمة نشر صورة على خاصية “ستوريز” على موقع “انستجرام”، وهو ممسك بيد ياسمين، التي ظهرت مرتدية خاتم خطوبتها، والذي استعرضته في مجموعة صور أخرى.

إبراهيم نصور، مصمم خاتم خطوبة ياسمين صبري، كشف أنه لم يصمم الخاتم خصيصًا لياسمين، لكنه صممه خصيصًا لإحدى زبائنه، إلا أنه نال إعجابه الشديد فطلب منها عمل نسخة أخرى منه، فوافقت ورحبت بالأمر.

وأضاف أن أبو هشيمة هو أحد زبائنه واشترى الخاتم منه بسعر أقل من 50 ألف دولار، مؤكدًا على أن المبالغ التي تم تداولها في الصحف مؤخرًا، كان مبالغًا فيها.

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وكشف، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، أن الخاتم عيار 5.8 قيراط، مكون من ألماسة كبيرة محاطة بألماس صغير باللون الأصفر والأبيض.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد صرح إن ارتباطه بياسمين صبري تم على المستوى العائلي، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل وموعد عقد القران قريبًا جدا.

وكشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل أكثر عن قصة حب ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، حيث قال: “أبو هشيمة وياسمين صبري تعرفوا على بعض من 3 أشهر فقط، بصدفة لا يمكن أن تتكرر”.

وأضاف، في برنامجه “الحكاية” على قناة MBC مصر: “الخطوبة تمت، ومن المقرر أن عقد القران سيقام بعد 3 أو 4 أشهر من الآن”، مؤكدا أن أحمد أبو هشيمة منبهر جدا بياسمين صبري، وأنه سعيد بعلاقته بها.

وكان أحمد أبو هشيمة قد نشر مؤخرا صورة على خاصية “ستوريز” على موقع “انستجرام”، وهو ممسك بيد حبيبته التي ترتدي نفس المجوهرات من خاتم ماسي وأساور Cartier التي ارتدتها الفنانة ياسمين صبري في مجموعة صور نشرتها سابقا، وهو ما أكد صحة أنباء الارتباط التي ترددت الأيام الماضية.