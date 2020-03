البابا فرنسيس في شوارع روما الفارغة.. وصلاة في كنيسة “الطاعون الكبير”

View this post on Instagram

EN: Pope Francis left the Vatican and made a private visit to the Basilica of St. Mary Major, to offer a prayer to the Virgin Mary, Salus Populi Romani. Then, as if making a pilgrimage, he visited the church of San Marcello on the Corso, where a miraculous crucifix is housed #praytogether ES: Francisco salió del Vaticano y veneró a la imagen de la Virgen bajo la advocación Salus Populi Romani en Santa María Maggiore. Luego, en San Marcello al Corso, rezó ante el crucifijo que salvó a Roma de la peste. #oremosjuntos PT: O Papa Francisco saiu do Vaticano e venerou a Salus populi Romani na Basílica de Santa Maria Maior. Depois, na Igreja de São Marcelo na Via del Corso, rezou diante do crucifixo que salvou Roma da peste. #rezemosjuntos IT: Papa Francesco è uscito dal Vaticano per pregare la Madonna Salus populi Romani a Santa Maria Maggiore. Poi, a San Marcello al Corso, ha pregato davanti al crocifisso che salvò Roma dalla peste #preghiamoinsieme

