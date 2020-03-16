فيروس كورونا يصيب فتاة جيمس بوند أولغا كوريلينكو

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت “فتاة بوند” الممثلة الهوليوودية أولغا كوريلينكو (40 عاماً)، عن إصابتها بفيروس كورونا لازمت على اثره الحجر المنزلي. فقد عرفت أولغا بدورها كمساعدة دانيال كريغ في فيلم “كم من العزاء” (Quantum of Solace) من سلسلة أفلام جيمس بوند، أولغا كوريلينكو. وأعلنت نجمة هوليوود ذات الأصول الأوكرانية خبر إصابتها بـCovid-19، بمنشور على حسابها على إنستغرام يوم الأحد، وهي حالياً في عزلة ذاتية في منزلها.

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