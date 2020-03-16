متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار أخبار عن وفاة الممثل العالمي توم هانكس بسبب إصابته بفيروس كورونا، نفى هانكس هذه الشائعات من خلال نشر صورة من الحجر الصحي عبر صفحته الخاصة على تويتر.
ونشر توم هانكس صورة لمائدة الطعام احتوت على خبز الـToast ومعجون الـ”Vegemite” وهو نوع من الطعام الشائع في أستراليا غني بالفيتامينات.
وشكر توم هانكس المساعدين كاتباً على الصورة: “شكراً لكل من ساعدنا، دعونا نعتني بأنفسنا وببعضنا البعض”.
يُذكر أنّه سبق وأن أعلن عبر تطبيق انستغرام أنه شُخّص هو وزوجته بفيروس كورونا وهما حالياً في أستراليا حيث يتلقيان العلاج من المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأخبار عن وفاته.. توم هانكس ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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