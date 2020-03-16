أنجلينا جولي تتبضّع المواد الغذائية خوفاً من العزل بسبب كورونا!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية، أسرعت النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى التسوّق والتبضّع لتخزين المواد الغذائية الأساسية للمنزل، وذلك خوفاً من فيروس كورونا الذي يفرض على الجميع حالة الحجر المنزلي. والتقطت عدسات الباباراتزي جولي بعد خروجها من المتجر برفقة ابنتها فيفيان. وبدتا حاملتين كيسين كبيرين مليئين بالأغراض المنزلية. وتجدون الصورة مرفقة.

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