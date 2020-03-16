سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك الحكومية والخاصة بمعدلات تراوحت بين 5 و3 قروش.



كما زاد سعر العملة الخضراء على شاشات البنك المركزي 3 قروش ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع مقارنة بـ 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، أمس.

وهيمن سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في 15 بنكا مصريا، وسجل الدولار 4 مستويات مختلفة للأسعار على شاشات البنوك.

ورفع بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدولار قرشين للشراء و3 قروش للبيع.

في حين زاد الدولار 3 قروش في بنوك الإسكان والتعمير وعودة والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني وميد بانك وقناة السويس والمشرق والمصري الخليجي والبركة وبلوم مصر وكريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ورفع المصرف المتحد سعر الدولار 5 قروش، كما رفعه البنك التجاري الدولي 4 قروش، وزاد الدولار قرشين في بنك الإسكندرية، وقام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" بتثبيت سعر العملة الخضراء.

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أعلى سعر للدولار

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنوك التجاري الدولي والإسكان والتعمير وعودة والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني وميد بانك وقناة السويس والمشرق والأهلي الكويتي والمصري الخليجي والبركة وبلوم مصر وكريدي أجريكول والمصرف المتحد.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" عند 15.67 جنيه للشراء مقابل 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وجاء سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية.

وسجل الدولار سعرا رابعا لدى بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 17.32 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 19.21 جنيه للشراء و19.61 جنيه للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 50.34 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.