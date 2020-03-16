أردني مصاب بكورونا يكشف حقيقة هروبه من المستشفى

نفى المواطن الأردني تامر وجيه السعودي، الإثنين، الأنباء التي ترددت عن هروبه من أحد مستشفيات العاصمة عمان بعد علمه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال تامر السعودي - في تصريحات نقلتها صحيفة "الغد" الأردنية - إنه جاء من بريطانيا يوم الأحد الماضي، وقام بعزل نفسه منذ يوم الإثنين الماضي، بناء على طلب الكوادر الطبية الموجودة بمطار عمان.

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وأضاف السعودي، أنه مساء يوم الإثنين الماضي ظهرت عليه أعراض شبيهة لفيروس كورونا، وقام على أثرها بالذهاب لإجراء الفحوصات اللازمة، لتظهر النتائج إيجابية بإصابته بالمرض، مشيرا إلى أن المستشفى قام بالاتصال به للحضور، مؤكدا أنه أخبرهم بالحضور صباح الأحد.

وأشار إلى أنه حينما توجه إلى المستشفى لم يجد الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى عدم اتباع قواعد النظافة والأمان من جانب العاملين بالمستشفى، الأمر الذي دفعه إلى الطلب من أحد أطقم التمريض بمغادرة المستشفى، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابه لطلبه.

وأوضح أنه عاد إلى منزله بسيارته الخاصة، ليتفاجأ بالأجهزة الأمنية والطبية تداهم منزله وتلقي القبض عليه.

وكان وزير الصحة سعد جابر، أعلن في وقت سابق، الأحد، هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا من مستشفى "الأمير حمزة" قبل دخوله العزل الصحي، موضحا أن البحث جار عنه.