وزارة الاقتصاد: الأسواق الإماراتية بحالة جيدة جدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الاقتصاد أن الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والغذائية والطبية.

وأوضحت الوزارة أن حركة استيراد السلع والبضائع في دولة الإمارات تجري بالصورة المطلوبة والمخطط لها لتوفير جميع متطلبات الأسواق واحتياجات المستهلكين في مختلف إمارات الدولة.

وبينت أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع أنحاء الإمارات هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع الإماراتي في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من جميع السلع الأساسية يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.

وأكدت الوزارة أنها في تنسيق مستمر مع جميع التجار ولجان الاستيراد والتصدير ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزود بالسلع بالصورة المطلوبة، وبما يضمن الحفاظ على حالة الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار.