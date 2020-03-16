هازال كايا وزوجها في الحجر المنزلي.. هل تعليقها ناقض صورة زوجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يخضع الكثير من نجوم الفن والمشاهير للحجر المنزلي كإجراء وقائي للحماية من فيروس كورونا، وآخرون ارتدوا الكمامات والقفازات وعقموا مواقع التصوير، وهذا الأمر وصل إلى الدراما التركية.

وكشفت الفنانة هازال كايا، البالغة من العمر 30 عاما، أنها تلتزم الحجر الصحي المنزلي، برفقة زوجها علي أتاي، ووثقت ذلك بصورة نشرتها عبر ستوري إنستغرام.

وعلقت النجمة الشابة على الصورة: "أحببنا المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت، مزاجنا جيد"، لكن أكثر ما لفت انتباه عدد من محبيها ظهور وجه زوجها بشكل عابس، وهذا ناقض ما قالته هازال كايا في التعليق أنهما في "مزاج جيد"، وفق رأيهم.

كما وجهت هازال رسالة إلى الجمهور بأن يلتزموا الحجر المنزلي من أجل السلامة العامة، في ظل هذه الظروف الصعبة.

وكانت تركيا قد أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الاثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي يعني ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى 18 حالة.

وأوضح الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في تركيا، بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وصلوا إلى البلاد قادمين من أوروبا و3 قادمين من الولايات المتحدة.

وكانت الفنانة التركية بيرين سات وزوجها المغني كينان دوغلو قررا إخضاع أنفسهما للحجر الصحي الذاتي في منزلهما لمدة 14 يوما وذلك بعد عودتهما من بريطانيا، قبل أيام قليلة.

وجاء قرار الزوجين بعد العديد من الانتقادات التي وجهت لهما نتيجة عدم اتخاذهما أمر الإصابة بالفيروس بجدية وقيامهما بجولة أوروبية في وقت ينتشر فيه هذا الوباء بسرعة في دول العالم، ومن ضمنها بريطانيا، التي أعلنت عن وجود العديد من الإصابات المؤكدة.