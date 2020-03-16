أحمد نافع يطرح أغنيته الجديدة "بحب أفتكرها"

القاهرة – لايف ستايل
طرح المطرب أحمد نافع أغنيته الجديدة "بحب أفتكرها"؛ وتعد هذه الأغنية ضمن ألبومه الجديد الذي طرح منه أربع أغاني سينجل، وحققت شهرة واسعة ونسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب، تخطت الملايين في فترة وجيزة.
فقد تجاوزت أولى أغاني الألبوم "ولا أقدر" نسبة مشاهدة منذ نزولها حوالي ٥ ملايين مشاهدة على اليوتيوب.
وتجاوزت ثاني أغاني الألبوم "بعد وقت" التي تجاوزت نسبة مشاهدة حوالي ٧ ملايين مشاهدة على اليوتيوب. وتجاوزت أغنية "ليلة في الغرام" نسبة مشاهدة ٢ مليون ونصف المليون مشاهدة.
أغنية "بحب أفتكرها" غناء أحمد نافع، ألحان: مدين وتوزيع: طارق توكل، كلمات: أحمد علي موسى، والأغنية من نوعية الدراما التي تحاكي موضوعًا رومانسيًا بحتًا.
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