"لص بغداد" في الصدارة و"بعلم الوصول" بالمركز الأخير في إيرادات الأحد

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 7 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "بعلم الوصول"، "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، و"رأس السنة".

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"مصراوي"، إن الأفلام السبعة حققت مجتمعة في شباك تذاكر أمس الأحد 15 مارس، إيرادات قُدرت بـ110 آلاف و276 جنيها، وكان نصيب كل فيلم على النحو التالي..

حقق الفيلم أمس إيراد قُدر بـ61 ألفا و45 جنيها، ليحتل صدارة شباك التذاكر، ويحصل على المركز الأول.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

فاز فيلم "الفلوس" بالمركز الثاني بعد تحقيقه 32 ألفًا و174 جنيها.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".

حصل على المركز الثالث فيلم "بنات ثانوي"، وحقق 8 آلاف و747 جنيها.

Advertisements

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا.

في المركز الرابع يأتي فيلم "رأس السنة"، محققًا 5 آلاف و706 جنيهات.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، بطولة إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، إنجي المقدم، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي

قد يهمك أيضا:

تعرف على تفاصيل قائمة إيرادات السينما المصرية وفيلم "لص بغداد" في الصدارة

تعرف على إيرادات فيلم "لص بغداد" بعد 6 أسابيع بدور العرض