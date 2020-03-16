مصطفى الشعيبي يطرح "وهزعل ليه" على"يوتيوب"

طرح الفنان مصطفى الشعيبي، أحدث أغانيه "وهزعل ليه" عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، و توزيع أحمد عبد السلام، ميكس وماستر هاني محروس، إنتاج I-Media Production محسن أحمد، ومنتج منفذ فادي صبحي، وإخراج سامي بساط .

يذكر أن، الشعيبي، طرح العديد من الأغاني السينجل، والمصورة بطريقة الفيديو كليب منها: "يا قلوب" وفيديو كليب "بحبك ليه"، وأغنية "يا وحشني"، وفيديو كليب"ست الحسن".

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