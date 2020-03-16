محمد الريفي يطرح "قهوة سادة"

طرح مساء أمس الفنان المغربي محمد الريفي، أغنية "قهوة سادة"، عبر موقع "يوتيوب".. وكان محمد الريفي، قد طرح برومو الأغنية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تمثل عودة للفنان المغربي بعد غياب فترة طويلة أغنية "قهوة سادة" من كلمات أحمد جابر، وألحان حوده بندق من توزيع حاتم محسن. يذكر أن آخر أغنيات محمد الريفي، صدرت عام 2018 بعنوان "منهم لله"، من إنتاجه ومن كلمات إسلام مطر، وألحان مجدي أبو عوف، وتوزيع مصطفى أبو رية، وإخراج محمد مصطفى بكري. Advertisements قد يهمك ايضاً: الكشف عن أسباب منع المغربي محمد الريفي من الغناء داخل مصر "لايف ستايل" يرصد الحفلات الغنائية المصرية في روسيا لدعم المنتخب

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