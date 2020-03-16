أمينة تستعد لطرح "ادعيلي ياما" بمناسبة عيد الأم

انتهت الفنانة أمينة، من تسجيل أغنيتها الجديدة "ادعيلي ياما"، استعدادا لطرحها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.
الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل.
يذكر أن أمينة طرحت العام الماضي، أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "اللي راحوا"، وضم الألبوم ١٠ أغاني، تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء.
ومن أبرز أغاني الألبوم "سيدي"، "في شرع مين"، "عاش يا وحش"، "ارجع لبيتك"، و"آه بحبه"، وغيرها.
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