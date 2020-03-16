أسما شريف منير تنشر أحدث جلسة تصوير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت أسما في الصور بنظارة سوداء، وإطلالة جذابة، نالت إعجاب متابعيها. يُذكر أن أسما شريف منير هي ابنة الفنان شريف منير وتعمل خبيرة تجميل وتساعد والدها في عمله، وشاركته في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، وقالت إنها ستخوض تجربة التمثيل عندما تكبر ابنتها، وهي متزوجة من الفنان محمود حجازي. Advertisements قد يهمك أيضا: أسما شريف منير تنشر صورة بإطلالة جديدة السقا ينوه علي انستغرام لمسرحية جديدة مع منى زكي

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