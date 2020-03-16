القاهرة – لايف ستايل
أثارت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، الجدل بعدما نشرت أفيش فيلم "ديسكو ديسكو" الذي شاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين عام 1993، على حسابها بـ"إنستغرام"، حيث علّقت عليه كاتبة: "التوبة تجب ما قبلها علشان محدش يفتكر إني بفتخر بالفيلم دا.. بس هى رسالة لناس شايفين نفسهم عليا أنا من قبلكوا وأنا ميار الببلاوي واللي أنا فيه دلوقتي نعمة من الله.. ولو رجع الزمن هختار حجابي ونفس الطريق إنما متاع الدنيا زائل".
وتلقت ميار الببلاوى عديداً من التعليقات الإيجابية، حيث قال لها أحد متابعيها: "بارك الله فيك" وعلق آخر بقوله: "برافو عليك يا ميار والطريق اللي اخترتيه أجمل وأحلى".
يذكر أن فيلم "ديسكو ديسكو"، قامت ببطولته الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، وشاركها فيه كل من محمود حميدة، صلاح ذو الفقار، شريف منير، عبد الله محمود، عمرو عبد الجليل.
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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي تعلن تبرؤها من هذا الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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