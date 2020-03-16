نادين نسيب نجيم تتسلى بالرقص في مرحلة الحجر الصحي

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو تم تسجيله في إحدى المناطق اللبنانية أثناء خضوع السكان للحجر الصحي كإجراء احترازي منعاً للإصابة بالمرض الناتج عن انتشار فيروس COVID-19 الذي بات يعرف باسم فيروس كورونا المستجد.

وظهر في الفيديو سكان أحد الأبنية وهم يقومون بالرقص على الشرفات على أنغام أغنية "بنت الجيران".

وأعربت نادين عن إعجابها بطرافتهم وكتبت: "سكر محلي محطوط على كورونا نحنا كمان منعرف نغني ونرقص شو أحسن منا الإيطالية.أاهضم عالم الله يحمي هل الشعب ويحمي كل البلدان" وحقق المقطع أكثر من مليون و59 ألف مشاهدة.

وفي وقت لاحق أحدثت الفنانة ضجة كبيرة على الحساب نفسه بعدما استعادت مقطعاً آخر نشرته على حسابها على "تيك توك" وظهرت فيه برفقة صديقة لها وهما تقومان رقصاً بالعمل المنزلي على أنغام أغنية الفنان المصري محمد رمضان "إلعب يلا".

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