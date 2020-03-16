بيرين سات وزوجها في الحجر الصحي بعد اتهامهما بالاستهتار

أعلنت الممثلة التركية بيرين سات قرارها اتباع الحجر الصحي مع زوجها كينان دوغلو. وأشار موقع صحيفة Sabah التركية إلى أنهما فعلا هذا بعد عودتهما من إجازة قصيرة أمضياها في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر الموقع أنهما قررا زيارة المدينة كهدية قدمها الزوج لزوجته لمناسبة يوم ميلادها، لافتاً إلى أنهما سيبقيان في الحجر لمدة لا تقل عن 14 يوماً.

ويأتي هذا، بحسب الموقع، بعد تعرضهما لموجة واسعة من الانتقادات الشديدة واتهامهما بالاستهتار والدعوات التي وجهت إليهما بضرورة أخذ الإجراءات التي تمنع انتقال العدوى منهما إلى أشخاص آخرين في حال كانا مصابين بها.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أمس الأحد 15 مارس آذار 2020 تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس كورونا ليصل العدد في بلده إلى 18 حالة. وكتب في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" إن 7 من المصابين الجدد قدموا إلى البلاد من دول أوروبية و3 من الولايات المتحدة الأميركية.

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كما كشف تسجيل إصابة جديدة لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة. وغرد مشدداً على ضرورة التزام المعتمرين الأتراك بتوجيهات وزارة الصحة وبالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً بعد العودة.

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