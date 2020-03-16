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""الخليج 365"" من بيروت: أشارت المواقع الإخبارية التركية لوضع النجمة بيرين سات وزوجها في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك بعد عودتهما من لندن في إجازة كهدية من زوجها بمناسبة عيد ميلادها. الأمر الذي عزّز انتشار الشائعات حول إصابتهما بفيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع عدد الإصابات في تركيا، اليوم الاثنين، إلى 18 حالة بعد اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ولقد أشارت المواقع الإخبارية لاحقاً إلى أنهما قررا التزام الحجر الصحي بإرادتهما بعد عودتهما من بريطانيا بسبب الإنتقادات الكثيرة التي طالت جولتهما الأوروبية وعودتهما إلى البلاد دون إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

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