اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر



""الخليج 365"" من بيروت: سقطت مراسلة قناة الجديد راشيل الحسيني أرضاً أثناء تغطيتها المباشرة من منطقة المصنع على الحدود البرية بين سوريا ولبنان. حيث سُمِعَ صوتها تخاطب من حولها بإفساح المجال من حولها، ثم سقطت لتُقلِق المذيع المناوب على الشاشة والمتابعين للقناة.

ولقد سارع رجال قوى الأمن مباشرة لرفعها كما ظهروا على الشاشة، وتم نقلها إلى المستشفى. وفيما انتشرت تعليقات تقول أن حرارتها ارتفعت خلال تواجدها هناك، تبين أنها عانت انخفاضاً مفاجئاً بالضغط، ما أفقدها التوازن وأسقطها على الهواء مباشرةً. مواضيع قد تهمك :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراسلة الجديد تسقط أرضاً أثناء النقل المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.