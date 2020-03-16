والدة أصالة تُحرجِها في بثٍ مباشر!

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""الخليج 365"" من بيروت: سارعت الفنانة أصالة لقطع البث المباشر عن الجمهور بعدما استرسلت والدتها في المزاح أمام الجمهور رغم تنبيهها بأنها في بثٍ مباشر. ولقد أخفت الفنانة السورية_ بإنهاء الفيديو_ ما كانت والدتها تنوي قوله عن الفنانة هيفاء وهبي! إذ أنها فتحت البث المباشر عبر تطبيق "إنستغرام" لتشارك المتابعين لقطات خلال جلستهما الودية، فكانت والدة أصالة في الفيديو تتحدث مع ابنتها عن أخبار فيروس كورونا، وتعلق بعفوية دون أن تعلم أن صوتها يظهر في مقطع البث المباشر، وقالت وهي تضحك: "شوفوا النسوان قال بعد الحجر الصحي طلعوا حبالى". وفيما شرعت بإطلاق نكتة أو خبر عن الفنانة هيفاء وهبي أسرعت أصالة بإنهاء البث المباشر بعدما عجزت عن ثني والدتها عن الاسترسال بالحديث. الأمر الذي لاقى تفاعلاً ساخراً وأثار ضجة عبر مواقع التواصل المختلفة.

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