إيرادات الأحد.. "Bloodshot" الأول و"The Invisible Man" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 15 مارس، إيراد قُدر بـ135 ألفًا و691 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Invisible Man" بطولة Elisabeth Moss، محققًا 52 ألفًا و379 جنيهًا، وحصل على المركز الثالث فيلم "I still believe" بعد تحقيقه 19 ألفًا و990 جنيهًا، واحتل المركز الرابع فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 19 ألفًا و5 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، الذي حقق 13 ألفًا و705 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "escape from pretoria" محققًا 13 ألفًا و130 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" بعد تحقيقه 10 آلاف و283 جنيهًا.

وجاء في المركز الثامن فيلم "onward" محققًا 7 آلاف و194 جنيها، ويأتي في المركز التاسع فيلم "Sonic The Hedgehog"، محققًا 6 آلاف و684 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، وحقق 5 آلاف و892 جنيها.