إلهام شاهين لـ"الخليج 365": لا أعترف بـ"السوشيال ميديا" وأنهيت "حظر تجول" قبل الإعصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها انتهت من تصوير فيلمها الجديد "حظر تجول".

وأكدت "إلهام" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها انتهت من التصوير يوم الأربعاء الماضي، "الحمد لله خلصنا تصوير قبل الإعصار بيوم".

وأشارت إلى أنها لا تعلم موعد طرحه بالسينمات، فما زال هناك مراحل أخرى بعد انتهاء التصوير، مثل المونتاج وغيرها، كما أن الفيلم سيشارك بمهرجانات لهذا لا تعلم موعد طرحه تحديدا.

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وعن أعمالها خلال الفترة المقبلة، قالت: "أنا موقفة أي نشاطات فنية دلوقتي، ومش هقدر أعلن عن أي حاجة لغاية ما البلد حالها يستقر، دلوقتي صعب كل شيء بيتلغي، وإحنا مش عارفين بكرا فيه إيه".

وعن مدى تفاعلها مع مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "أنا لا أعترف بالسوشيال ميديا، فهناك عدد من رواد مواقع التواصل لديهم حالة من الفراغ، ومن يريد منهم الترويج لشائعة أو معلومة خطأ، يفعل الأمر ببساطة".

وتابعت: "المفروض الناس اللي بتفهم، لازم تبحث عن أصل ومصدر كل معلومة، ومنصدقش أي إشاعة بتتقال".

"حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد حاتم، أحمد مجدي، كامل الباشا، تأليف وإخراج أمير رمسيس.