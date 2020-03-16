حسن الرداد لـ"الخليج 365": تصوير "شاهد عيان" لم يتوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: قال الفنان حسن الرداد، إن تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "شاهد عيان" لم يتوقف. وأكد "الرداد" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التصوير مستمر ولم يتم تأجيل المسلسل، وصناع العمل ملتزمون بالخطة الموضوعة لعرضه في شهر رمضان. Advertisements ويستكمل الرداد تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في سباق دراما رمضان ٢٠٢٠. ويشاركه البطولة هنا شيحة، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، ومن إخراج محمد حماقي. من ناحية أخرى، ينتظر حسن الرداد، عرض فيلمه الجديد "حلم حياتي"، ويشاركه البطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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