رأت النبي بالمنام واتجهت للصوفية.. حكايات حنان شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل اليوم الفنانة حنان شوقي بعيد ميلادها الـ53، وتُعد واحدة من أهم فنانات فترة التسعينيات، أطلقت العنان لموهبتها الفنية فاقتحمت المسرح والسينما والدراما والإذاعة، تركت بصمتها في جميعها حتى أصبح اسمها يتردد على ألسنة الجماهير، ولكن وفي عز توهجها الفني اختفت وابتعدت عن الفن لسنوات، وتقربت من الطرق الصوفية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الحكايات والمحطات في حياة حنان شوقي:

- اسمها الحقيقي سيدة أمين، ولدت عام 1967 بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت إلى شبرا بمحافظة القاهرة.

- بدأت حياتها الفنية منذ أن كان عمرها 8 سنوات، وشاركت في برنامج "أبلة فضيلة".

- عام 1990 تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت العديد من البرامج التليفزيونية، وحاورت الفنان الراحل فريد شوقي وهي في عمر 10 سنوات.

- بدأت حياتها الفنية خلال مشاركتها في مسلسل "ليال الحلمية"، وتوالت أعمالها فشاركت في "ناس في كفر عسكر"، و"البخيل وأنا"، أما سينمائيًا، فقدمت عدة أفلام، منها "الإرهابي" و"يا تحب يا تقب"، و"دماء على الأسفلت"، وغيرها من الأعمال.

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- في عام 2013 تعرضت حنان شوقي لهبوط حاد في الدورة الدموية، ونقُلت إلى المستشفى حتى تعافت وتحسنت حالتها الصحية.

- في عام 2015، تصدر اسم حنان شوقي قوائم الأكثر بحثًا، عقب زيارتها مقابر قوات "الحشد الشعبي" الشيعي في العراق برفقة الفنان أحمد ماهر، وقالت في حوار مع الإبراشي، إنها تلقت دعوة من وفاء الحكيم لدعم الجيش العراقي ضد الإرهاب: "أنا ربنا خلقني معرفش أجزء المسلم، أنا ربنا خلقني عشان أحب التراب اللي بيمشي عليه النبي".

- تحدثت عن انضمامها "للخليلية" (إحدى الطرق الصوفية)، وبررت أن ذلك يعود إلى رؤية: "شفت رؤيا لسيدنا النبي في رمضان وكانت بالنسبالي إنها ليلة القدر.. وشفتها ظاهرية مش منام".

- قالت إن هناك أشخاصًا يتساءلون عن سبب عدم ارتدائها الحجاب، وردت: "أنا بين أيادي المولى عز وجل يفعل بيا كما يشاء، لو عاوزني أبقى محجبة ما بين رمشة عين وانتباهها هتلاقيني محجبة".

- تزوجت حنان شوقي من هشام الشلقاني، وذلك عقب فيلم الإرهابي، لكنهما سرعان ما انفصلا وقالت عن ذلك: "مفيش نصيب".