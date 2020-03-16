بسبب "كورونا".. نجوم يؤجلون أعمالهم الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حالة من الذعر والقلق في جميع أنحاء العالم، سببها فيروس "كورونا" المستجد، بعد تسجيل معظم دول العالم حالات مُصابة به، الأمر الذي أثر على الكثير من الأعمال، وبينها الأحداث الفنية، فتم إلغاء عدد من الحفلات وتأجيل تصوير بعض الأعمال الفنية، بينها:

صابر الرباعي

على الرغم من انتهائه من تصوير كليب أغنيته الجديدة "ليلة من العمر"، إلا أن الفنان التونسي صابر الرباعي، قرر تأجيل طرحه، بعدما كان من المقرر عرضه بالقنوات يوم الجمعة المُقبلة.

كارول سماحة

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، منذ أيام، تأجيل طرح أغنيتها الجديدة "مش هعيش" بسبب فيروس كورونا.

أمينة

عبر حسابها بموقع إنستجرام، أعلنت الفنانة أمينة، تأجيل وإلغاء عدد من أعمالها الفنية، بسبب كورونا، وطالبت جمهورها بالبقاء بالمنزل.

رولا سعد

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الفنانة اللبنانية رولا سعد، أجلت تصوير كليب أغنيتها "ملكة في الجمال" حتى إشعار آخر، وكانت رولا ستصور مشاهد الكليب بين سوريا وأوكرانيا.

توم كروز

النجم العالمي توم كروز، رفض السفر لإيطاليا الشهر الماضي، وذلك بعد انتشار الفيروس في أنحاء إيطاليا، وكان من المقرر أن يتم تصوير أحداث الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في شوارع العاصمة الإيطالية روما.

كما تم تأجيل عدد من الحفلات في مصر وعدد من الدول، أبرزها:

حفل الفنان محمد حماقي، والذي كان من المقرر إقامته بالإسكندرية الثلاثاء الماضي.

حفل الفنان اللبناني وائل كفوري، والفنان السوري ناصيف زيتون، بالعاصمة البريطانية "لندن" الذي كان من المقرر إقامته يوم ٢٢ مارس.

كذلك كان من المقرر إقامة حفل للفنان اللبناني عاصي الحلاني، بمدينة الغردقة، يوم ٢٦ مارس، إلا أن الحفل تم تأجيله منذ أيام.

تم تأجيل حفل المطربة اللبنانية إليسا بمدينة أربيل العراقية، يوم ٢٠ مارس، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لإقامته حتى الآن.