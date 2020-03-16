توم هانكس بعد شائعة تدهور حالته الصحية: "اعتنوا بأنفسكم"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - منذ أن أعلن عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، يتصدر اسم الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.
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Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. HanxView this post on Instagram
Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanxon Mar 12, 2020 at 7:08pm PDTView this post on Instagram
Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx
فقد تحدثت العديد من المواقع عن تدهور حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من مرض السكري، كما وصل الأمر بالبعض بإعلان خبر وفاته.
وكل تلك الأخبار والشائعات تنتشر بشكل سريع، على الرغم من أن النجم نشر صورة له ولزوجته من الحجر الصحي، فما كان به الآن إلا أن يرد على شائعة وفاته؛ بنشر صورة جديدة تظهر العلم الأسترالي، أرفقها بتعليق؛ شكر فيها كل من ساعده على تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياته وحياة زوجته، في إشارة منه إلى المساعدين والكادر الطبي الأسترالي الذي يعتني به وبزوجته وهما في الحجر الصحي.
on Mar 15, 2020 at 1:05am PDT
وكتب في التعليق: "شكرًا للمساعدين.. دعونا نعتني بأنفسنا وبعضنا البعض. هانكس".
وكان النجم، البالغ من العمر 63 عامًا، والحاصل على جائزة الأوسكار، قد أكد إصابته بالمرض الفيروسي المستجد، أثناء رحلة عمل إلى أستراليا؛ لتصوير العمل السينمائي الجديد الذي يتناول حياة ملك موسيقى الروك الأمريكي إلفيس بريسلي.
وكتب حينها عبر حساباته في موقع التواصل الاجتماعي: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. وحمى طفيفة جدًا... كما هو مطلوب في العالم الآن؛ أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية".
يذكر أن توم هانكس هو أول نجم هوليوودي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو موضوع في الحجر الصحي في مستشفى "غولد كوست" الجامعي، على ساحل أستراليا الشرقي.
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كانت هذه تفاصيل خبر توم هانكس بعد شائعة تدهور حالته الصحية: "اعتنوا بأنفسكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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