توم هانكس بعد شائعة تدهور حالته الصحية: "اعتنوا بأنفسكم"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - منذ أن أعلن عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، يتصدر اسم الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.



فقد تحدثت العديد من المواقع عن تدهور حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من مرض السكري، كما وصل الأمر بالبعض بإعلان خبر وفاته.

وكل تلك الأخبار والشائعات تنتشر بشكل سريع، على الرغم من أن النجم نشر صورة له ولزوجته من الحجر الصحي، فما كان به الآن إلا أن يرد على شائعة وفاته؛ بنشر صورة جديدة تظهر العلم الأسترالي، أرفقها بتعليق؛ شكر فيها كل من ساعده على تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياته وحياة زوجته، في إشارة منه إلى المساعدين والكادر الطبي الأسترالي الذي يعتني به وبزوجته وهما في الحجر الصحي.

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وكتب في التعليق: "شكرًا للمساعدين.. دعونا نعتني بأنفسنا وبعضنا البعض. هانكس".

وكان النجم، البالغ من العمر 63 عامًا، والحاصل على جائزة الأوسكار، قد أكد إصابته بالمرض الفيروسي المستجد، أثناء رحلة عمل إلى أستراليا؛ لتصوير العمل السينمائي الجديد الذي يتناول حياة ملك موسيقى الروك الأمريكي إلفيس بريسلي.

وكتب حينها عبر حساباته في موقع التواصل الاجتماعي: "أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. وحمى طفيفة جدًا... كما هو مطلوب في العالم الآن؛ أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية".

يذكر أن توم هانكس هو أول نجم هوليوودي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو موضوع في الحجر الصحي في مستشفى "غولد كوست" الجامعي، على ساحل أستراليا الشرقي.

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