فنانو الكويت يتحدون شبح كورونا في مواقع تصوير مسلسلات رمضان 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 مارس 2020 04:42 مساءً - فيما تدق نواقيس الخطر في الكويت، من تفشي الوباء، تواصل كاميرات التصوير في البلاتوهات دورانها بسرعة فائقة، هروباً من فيروس "كورونا" من جهة، ولحاقاً بالموسم الدرامي لشهر رمضان الوشيك، من جهة أخرى.



فقد برّر نجوم الدراما استمرارهم في تصوير المشاهد التمثيلية في بعض الأعمال، التي يُجرى تصويرها حالياً في مواقع عدة، بأن "الأجواء صحية في (اللوكيشنات) ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله"، على حد قولهم.



وبالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء الكويتي بإغلاق كافة صالات السينما والمسارح وصالات الفنادق والصالات الموقتة للأفراح، يرى صنّاع الدراما التلفزيونية أن الأجواء في بلاتوهات التصوير أقل عرضة للمخاطر من انتقال الفيروس المستجد، في ظل التعقيم المستمر في تلك المواقع، على عكس قاعات المسارح، التي عادة ما تحمل على مدرجاتها المئات من المتفرجين، وهو ما يثير المخاوف والقلق من تسرب الفيروس في صفوف الجماهير.



"الخليج 365" رصدت عدداً من المسلسلات التي يستمر تصويرها في الوقت الراهن، بالرغم من تضخم "شبح كورونا" واستطلعت آراء صنّاعها ونجومها، والتفاصيل نسردها في هذه السطور:



-دعا الفنان خالد العقروقة المشهور جماهيرياً بـ"ولد الديرة" وبالرغم من عدم توقفه عن تصوير فيلمه الجديد" مينون والمنخوليا" وزارة الصحة بفحص كل الأشخاص الذين دخلوا البلاد أخيراً، ولم يتم حجزهم في الحجر الصحي.



- ألمح الفنان عبدالعزيز المسلم إلى أنه تنبأ بالوباء قبل 5 سنوات، وقد وثّق ذلك في مسرحية الرعب " 2121"، التي قدمها لجمهوره في العام 2015، حيث ناقشت وقتذاك تفشي وباء خطير، يشبه فيروس "كورونا"، يصيب البشر ويثير الذعر في البلاد، وهو ما يحدث حالياً على أرض الواقع.



- قالت الفنانة إلهام علي، إنها مُنهمكة حالياً في تصوير مشاهدها في المسلسل التراثي "أم هارون" حيث تشارك في بطولته إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية، على رأسهم "سيدة الشاشة الخليجية" الفنانة حياة الفهد، والفنان محمد جابر العيدروسي، بالإضافة إلى الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، والفنانة العمانية فخرية خميس، والبحرينية سعاد علي، والسعودي عبدالمحسن النمر، فضلاً عن مشاركة الفنانة العراقية آلاء شاكر، وغيرهم الكثير.

الفنانة إلهام علي



وتابعت:" الجميل في بلاتوهات هذا العمل أنها مفتوحة وغير مغلقة، ومع ذلك فإنني أحرص شخصياً على تناول الفيتامينات التي تساعد في رفع نسبة المناعة للجسم، بالإضافة إلى استخدام جل التعقيم للأيدي بشكل مستمر".

ولفتت إلى أن الوقاية من هذا الفيروس قد لا تجدي نفعاً، "لا سيما أننا كفنانين نقابل ونصافح الكثير من الأشخاص في حياتنا اليومية، وهذا في حد ذاته جدير بأن ينقل العدوى إلينا، لا سمح الله". داعية الجميع بالتضرع بالدعاء إلى الله بأن يشفي المصابين ويحفظ الآخرين من مغبة الوقوع عرضة لهذا الوباء الخطير.



-من جهتها، أوضحت الفنانة زهرة الخرجي أنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "سما عالية" حيث تجسد من خلاله شخصية "غنيمة"، التي تمثل المرأة الكويتية في الستينات من القرن الماضي، لافتة إلى أنه "وبالرغم من كثافة الممثلين المتواجدين في (اللوكيشن) وفي ظل المخاوف من الإصابة بفيروس (كورونا) إلا أننا ملتزمون بمواعيد التصوير وغير مرجح التأجيل أبداً، حيث نقضي أوقاتنا في أجواء أسرية وصحية للغاية كعائلة واحدة، (والله الحافظ)". ونوهت إلى أنها تحرص على استخدام الكمامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل "اللوكيشن" أو خارجه. كما أشارت إلى أن المخرج محمد دحام الشمري بدأ تصوير مسلسل "سما عالية" ولن يتوقف لأي سبب، إلا عند الانتهاء من جميع المشاهد، وذلك لضيق الوقت، خصوصاً أنه يتقرر عرض العمل على الشاشة الرمضانية، مشيدة بالروح الفنية لفريق المسلسل بأكمله.



-أما الفنان حسين المنصور، الذي شرع قبل أيام في تصوير مشاهده لمسلسل "أبشر بالسعد" من تأليف وإخراج نايف الراشد، والذي يشارك في بطولته المنصور إلى جانب الفنانة مريم الصالح وطيف وريم أرحمة، فلم يُخف قلقه ورهبته من الفيروس المستجد، مؤكداً حرصه على التعقيم المستمر، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وذلك من مبدأ "الوقاية خير من العلاج".



-كما تتواصل عجلة التصوير للمسلسل الدرامي "عداني العيب" بالدوران، وهو من إنتاج "المجموعة الفنية" للمنتج باسم عبدالأمير، تأليف علي الدوحان وإخراج محمود الدوايمة. ويشارك في بطولته إلهام الفضالة وغدير السبتي، وغيرهما الكثير.

وتعدّ الفنانة إلهام الفضالة بمثابة الدكتورة لفريق العمل، حيث تحرص على توفير أدوات التعقيم والمنظفات اللازمة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة، التي تعدها بنفسها، مثل شاي الزنجبيل والليمون، وما إلى ذلك من المشروبات التي يُنصح بتناولها لتجنب الإصابة بالعدوى من الفيروس المستجد.



-في حين أوشك فريق المسلسل الكوميدي "آل ديسمبر"، على الانتهاء من تصوير المشاهد كافة، وهو من بطولة الفنان طارق العلي، إلى جانب نخبة من النجوم، ومن إخراج نعمان حسين، بينما تكفّل في تأليفه الكاتب بندر السعيد. وقال مخرج العمل نعمان حسين: "كل ما يكتبه الله هو خير ورحمة"، مردفاً: "صحيح أن الأوضاع صعبة كون الفيروس المستجد وصل إلى أراضينا، ولكن بلا شك جميعنا نتحلى بالإيمان التام بالله، لذلك فإننا لم نفكر في إيقاف التصوير للمسلسل أو تأجيله، خصوصاً أننا نتبع الإجراءات الوقائية، كما نتابع الإرشادات الطبية عن كثب، ونحن في دولة نظيفة وشعبها واعٍ وقبل كل هذا، (لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا").

على الصعيد الفني، أوضح نعمان حسين أن فريق مسلسله لن يتأثر من الفيروس - بإذن الله - حيث تم الأخذ بالاعتبار الاحتياطات كافة، مثل الكمامات وغيرها من الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى الحرص على النظافة الشخصية والعامة، وقبل هذا وذاك، "الإيمان بالله وبالقضاء والقدر، ونتمنى أن تكون موجات الغبار وهطول الأمطار الأخيرة فأل خير علينا لتخفيف نسبة الميكروبات في الجو".



-أما المخرج مناف عبدال الذي انطلقت كاميراته قبل فترة في تصوير مسلسله التراثي "محمد علي رود"، بمعية الفنانين سعد الفرج وهيفاء عادل ومحمد المنصور ، فقال: "الحافظ الله يا كويت". وزاد: "نحن مستمرون في التصوير، وملتزمون بالإرشادات الوقائية كافة، داخل (اللوكيشن) وخارجه، كما أننا نتابع كل ما هو جديد، في ما يتعلق بفيروس "كورونا".

وألمح إلى أن انتشار الفيروس لن يقلل من ثقتنا بالقضاء والقدر، "فكل شي مكتوب ومقدر لنا، كما أن فريق العمل يأخذ الموضوع على محمل الجد، وأمورنا مستمرة في التصوير". واستطرد قائلاً: "نحن بأمان طالما أن الله يحمينا، فبعد انتشار الفيروس في كويتنا الغالية أرسل الله ريحاً وغباراً ومطراً، وهذه رحمة من عنده سبحانه وتعالى للتخفيف من حدة الوباء ومن هول الصدمة على الشعب الصادق بالدعاء".



كل شيء هادئ على المسرح الكويتي



المسرح الكويتي أوقف نشاطاته الفنية بأكملها، بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي.

فقد أعلنت فرقة "باك ستيج" للمنتج والفنان محمد الحملي عن تأجيل العروض لمسرحية "موجب" ومسرحية "سبايدرمان" حتى إشعار آخر.

كما سار الفنان طارق العلي على الدرب نفسه، حين قرر تأجيل مسرحيته "عنتر المفلتر".

في حين اختتم الفنان حسن البلام العروض الخارجية، لمسرحية "ليلة زفِّته" على مسرح "بكر الشدي" بمجمع "البوليفارد" في العاصمة السعودية الرياض، لكنه لم يعلن لغاية الآن عمّا إذا كان يفكر في استئناف العروض الخارجية أم تأجيلها.

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سينما بلا جمهور



فيما شهدت دور السينما الكويتية خلال الأيام الماضية تراجعاً كبيراً في نسب الحضور إليها، بالرغم من قوة الأفلام المحلية والعربية والأجنبية التي عُرضت على شاشاتها، والتي تنوعت بين التراجيديا والكوميديا ودراما الحروب و"الأكشن"، أصدر مجلس الوزراء الكويتي في التاسع من شهر مارس الجاري قراراً بإغلاق كافة صالات السينما وصالات الفنادق والصالات الموقتة للأفراح.



أحمد جوهر يُقدم اقتراحاً لمواجهة "كورونا"



قدم الفنان أحمد جوهر اقتراحاً إلى الحكومة الكويتية لمواجهة "كورونا".

ودعا جوهر الحكومة إلى القيام بفحوصات شاملة لكل المتواجدين في الكويت، "وقياس درجات الحرارة على الأقل لكل مواطن ومقيم، "فمن يشك في إصابته بالفيروس يتم تحويله لاستكمال فحوصاته، ومن يمتنع منهم (يتلونه من عتراه) أي يتم حجزه قسراً في المحجر الصحي".

كما شدد على إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع القادمين والمغادرين، بالإضافة إلى استغلال المدارس لإيواء المصابين.

-الفنانة عبير أحمد كشفت ان العمل يجري على قدم وساق في مواقع التصوير مع أخذ الحيطة والحذر في الوقت الراهن اتباع إرشادات وزارة الصحة الكويتية وأشارت إلى أنها تشدد على أبنائها ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة.

-أما الفنان سمير القلاف فيؤكد ان الممثل مثل الجندي في المعركة لا يعرف الاستسلام ولا التراجع مشدداً على أن العمل يجري بصورة طبيعية في مواقع التصوير المختلفة وكاشفاً أنه مازال يصور دوره في فيلم " مانخوليا" المتوقع عرضه خلال عيد الفطر المقبل من اخراج حسن سراب.



"روتانا الكويت" لـ "الخليج 365": الجميع تضرر من "كورونا"



قال مدير مكتب "روتانا" في الكويت محمد الفضلي لـ" الخليج 365" إن الجميع قد تضرروا من وباء "كورونا" المستجد، بمن فيهم شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، "خصوصاً بعد إلغاء (مهرجان KMT) الذي كان مقرراً انطلاقته في الخامس من شهر مارس الجاري في - حلبة السيارات - بمنطقة عريفجان، وذلك حفاظاً على الصحة العامة".

وشدد الفضلي على أنه في ظروفٍ كهذه، لا ينبغي المخاطرة بسلامة الجمهور، "وهو ما دفعنا إلى سحب التذاكر واسترداد المبالغ لأصحابها"، مؤكداً أن نجوم الغناء المشاركين في المهرجان كانوا متفهمين للغاية، في ما يتعلق بإلغاء حفلاتهم في الكويت.



"مركز جابر الثقافي" يؤجل فعالياته



نوه مركز جابر الأحمد الثقافي "دار الأوبرا" في بيان صحافي بأن كافة فعالياته وعروضه لشهر مارس الجاري قد تم تأجيلها لبداية الموسم القادم، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.



فاعليات ألغيت

مهرجان الكويت الدولي للمونودراما



-على مستوى المهرجانات المحلية أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تأجيل الدورة الثالثة عشر من مهرجان أيام المسرح للشباب وقالت الهيئة في بيان مقتضب " تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة بشأن الحفاظ على السلامة العامة للحد من إنشار فايروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الحالية وعملاً بتعليمات منظمة الصحة العالمية وحفاظاً على دواعي السلامة للجميع ، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فايروس "كورونا" المستجد، فإنه تقرر تأجيل أعمال الدورة الثالثة عشر لمهرجان أيام المسرح للشباب والتي ستعقد بدولة الكويت بالفتره من 12 إلى 22 مارس 2020 حتى إشعار آخر.

- كذلك كشف مؤسس ورئيس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما المخرج جمال اللهو عن إلغاء فعاليات الدورة الجديدة التي كان مقرراً لها إبريل المقبل وكان يفترض أن تحمل اسم الفنان القدير محمد جابر .

-على صعيد متصل، أعلن المعهد العالي للفنون الموسيقية تأجيل الدورة الجديدة من مهرجان ومؤتمر الكويت الدولي للموسيقى حتى إشعار آخر.



-بينما أصبح المسرح الجماهيري في الكويت خارج نطاق التغطية مؤقتاً حيث أعلن الفنان والمخرج محمد الحملي إلغاء عروض مسرحية " موجب" التي كان مقرراً لها يوم 25 فبراير على أن تستمر العروض وقال الحملي إن قراره جاء حفاظاً على سلامة الجمهور واتساقاً وموقف مجلس الوزراء بتعليق جميع الأنشطة، ومسرحية " موجب" من تأليف وإخراج الحملي وبطولة الفنانة القديرة هيفاء عادل ونخبة من النجوم وكان يفترض عرضها على مسرح دار المهن الطبية في منطقة الجابرية.



استياء عبدالله بوشهري من "الحجر الصحي"

عبدالله بوشهري



أبدى الفنان عبدالله بوشهري استياءه من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه في "سناب"، بسبب طول المدة التي قضاها في المحجر الصحي. وألمح بوشهري إلى أنه كان يتقرر خروجه من المحجر، فور انتهاء المدة المحددة، غير أنه وبسبب روتين الفحوصات الطبية وانتظار ظهور النتائج تأجل خروجه.