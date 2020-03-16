سعد لمجرد يوجه نصائح لجمهوره لمواجهة فيروس كورونا



وجه المطرب المغربي سعد لمجرد لجمهورة مجموعة من النصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر سعد فيديو لأحد الأطباء يعطى نصائح خاصة بالفيروس، معلقا عليه قائلاً: "اللهم الطف بنا.. اخواني و اخواتي ، الاحتياط والحذر واجب أكيد ونشر التوعية ضروري جدا في هذه

الحالة التي نعيشها اليوم .. أولا لابد أن نحمد الله و نشكره في كل الأحوال".وأضاف: "ثانيا الثقة في الله سبحانه و تعالى و الإيمان القوي بأنه سبحانه سيشفي المرضى و سيحفظنا و ما هذا بإذن الله إلا درس من عنده جل جلاله للبشرية كلها احتاطوا و الزمو بيوتكم،طبقو كل الاحتياطات التي أعلنتها وزارات الصحة".واختتم حديثه قائلًا : "اكثرو من الدعاء و الاستغفار وتفاءلوا بالخير فرب العالمين جل جلاله لم و لن يتركنا أبدا ..بسم الله الرحمان الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا و على الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم".