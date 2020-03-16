سلوى محمد علي تواصل تصوير بـ100وش لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة سلوى محمد علي، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "بـ100 وش"، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن أحداث المسلسل تقع في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية.. "بـ100

وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، بيومي فؤاد، عمر الشناوي، شريف دسوقي، محمد عادل، دينا ماهر، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبوذكرى.