أمينة تستعد لطرح "ادعيلي يا أما" ضمن احتفالات عيد الأم

تستعد المطربة أمينة لطرح أغنية جديدة انتهت من تسجيلها أخيرًا تحت عنوان "ادعيلى يا أما"، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الأم في الـ21 من

مارس.

من المقرر أن تتعاون أمينة خلال أغنية "ادعيلى يا أما" مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد عبدالمنعم والموزع

خالد نبيل.

يذكر أن آخر أعمال المطربة أمينة أغنية "اخلع"، التي طرحتها أخيرًا، كلمات إيلى حنا، ألحان أحمد بركات، توزيع ماجد ضاهر، إيقاعات طوني عنقة، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى العاصمة اللبنانية بيروت.