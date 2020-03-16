رامي جمال عن مرض كورونا:انا مش مع الخوف المبالغ فيه

عبًر الفنان رامي جمال عن رأيه في حملة الوقاية من مرض كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وعلق رامي على الحملة الوقائة المتبعة للمرض قائلاً:" تعالو نتكلم جد شويه اولا انا متفائل جدا اننا لو عملنا التعليمات اللي الدول اللي سبقتنا عملوها من حظر منزلي ونضافه وتعقيم والله هنفوت مرحله الخطر وانا مش مع الخوف المبالغ فيه بس انا مع الحرص المبالغ فيه في مرحله زي دي احنا شعب بيبان معدنه وحضارته

في وقت زي ده بلاش تجمعات بلاش علشان منندمش في وقت متأخر ".

وتابع قائلاً:" ياريت نراعي مشاعر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعيه اللي عمالين نطمن بعض ان هما اللي في خطر والباقي في أمان الكلمه الحلوه صدقه والمعلومة الطبيه تتقال بذكاء علشان منزودش قلقهم اخيرا بإذن ربنا الأطفال والشباب مفيش خوف عليهم الخوف منهم لان منظمه الصحه والأرقام بتقول كده يبقي ياريت

Advertisements

نبقي عارفين اننا ممكن نبقي سبب في عدوي لناس بنحبهم وممكن بتجنب الاختلاط والبوس والأحضان والخروج لفتره ننجيهم من خطر ممكن نندم عليه باقي عمرنا".

وختم كتابته بـ"وأخيرا ربنا هيحفظنا والله ده يقيني في ربنا بس نعمل اللي علينا مش لازم نستني انا يتفرض انا براهن علي ذكاء المصريين وحبهم لبلدهم"

يذكر ان رامي قد طرح مؤخراً ألبومه الجديد "أنا لوحدي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى مختلف المحال التجارية للموسيقى، وحصد على نسبة مشاهدة عالية بلغت أكثر من 18 مليون مشاهدة، وضم الألبوم 15 أغنية منهم"يامراكبي، لو ع النسيان، بعد مااغيب، اللي مشيوا، مين غيرك في القلب، سقف"