بـ 3 أغنيات جديدة..أحمد بتشان يحقق أكثر من 4 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

بدأ الفنان أحمد بتشان عام 2020 بطرح 3 أغنيات جديدة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، وحقق بهم نسبة مشاهدة كبيرة.
بدأ بأغنية لازم أفهم، والتي صدر الكليب الخاص بها في شهر فبراير الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة،من كلمات:خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع:خالد عز، والكليب من إخراج:عماد قاسم.
تلاها كليب أغنية "بيني وبينك" الذي حصل على أكثر من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان :رامي
وختمها بأغنية "بعد غيابه" التي طرحها الأسبوع الماضي وسجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، من كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:إيهاب فاروق.
يذكر أن بتشان قد طرح قبل عامين أغنية "حبك شر" والتي اقتربت من 5 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وكانت من كلمات: عمر عبده علي، الحان:عمر الشاذلي، توزيع:محمد شفيق.
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