كارول سماحة لجمهورها: ساعدوني في إختيار القرار

شاركت الفنانة كارول سماحة، جمهورها رأيهم في طرح كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وسألت كارول متابعيها عبر خاصية "ستوري"، عن الموعد

Advertisements

المناسب لطرح الكليب الجديد حيث قالت"نظراً للطلب الملح على طرح الفيديو كليب الجديد "مش هعيش" هل أنتم مع طرحه في هذه المرحلة، أو مع التأجيل، ساعدوني في اختيار القرار".

أصدرت كارول مؤخراً أغنية "مش هعيش" على مختلف تطبيقات الأغاني الإليكترونية، وحصلت على نسبة مشاهدة عالية بالإضافة إلى انتظار جمهورها للكليب الجديد لها، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي، والكليب من إخراج جاد شويري.