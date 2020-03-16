شاركت الفنانة كارول سماحة، جمهورها رأيهم في طرح كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وسألت كارول متابعيها عبر خاصية "ستوري"، عن الموعد
أصدرت كارول مؤخراً أغنية "مش هعيش" على مختلف تطبيقات الأغاني الإليكترونية، وحصلت على نسبة مشاهدة عالية بالإضافة إلى انتظار جمهورها للكليب الجديد لها، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي، والكليب من إخراج جاد شويري.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة لجمهورها: ساعدوني في إختيار القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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