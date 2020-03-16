هل قصدت ليال الإختيار مريم البسام بـ"بلا مخ"؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الكبير الذي أثارته أمس مقدمة نشرة أخبار الـLBCI، التي وصفت من لم يلتزم من اللبنانيين بقرار الجلوس في المنزل، بالـ (بلا مخ)، والانقسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين موافقين ورافضين لـ اللغة التي تم استخدامها في مقدمة النشرة، كتبتمديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد،​مريم البسام​، منتقدة مضمون المقدمة وكتبت: "‏اذا الله اعطانا ⁧‫مخ‬⁩ لازم نستخدمو.. وباعتقادي المتواضع انو يلي كتب مقدمة ⁦‪lbc‬⁩ ما اعتازو اليوم"!

صباح اليوم كتبت الإعلامية في قناة الـLBCI ​ليال الإختيار​، عبر حسابها على التويتر منتقدة حملة الهجوم على المحطة التي تعمل فيها وقالت: "‏لكل يلي انزعج من ⁧‫(بلا مخ‬⁩) بحب طمنك انك انت كمان ⁧‫بلا مخ‬⁩، لان لو عندك ⁧‫مخ‬⁩ ما كنت انزعجت من الوصف واستخدام ⁧‫المخ‬⁩ لتوعي الناس المستهترة بوباء عالمي أفضل بكتير من انك تنطر لتوقع الكارثة ومن بعدها تبلش تبكي وتنق ويني الدولة والحكومة".

كلام ليال لم يمرّ مرور الكرام، واعتقد كثيرون أنها قصدت البسام في كلامها ووصفتها بالـ "بلا مخ"، فهل فعلاً ردت ليال بكلامها هذا على البسام أم كان رداً عاماً على كل من انتقد المقدمة؟