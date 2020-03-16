ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية ​هازال كايا​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من داخل منزلها ظهرت فيها برفقة زوجها، كاشفةً عن إلتزامهما بالحجر المنزلي خوفاً من تفشي فيروس كورونا في تركيا.

وعلّقت بالقول:"أحببنا المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت، مزاجنا جيد".

الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد ردّت مؤخرا على الصحافي التركي أوبرام كانيكال الذي اعتبر ان أسرة مسلسل "العشق الممنوع" كانت تعتقد بوجود علاقة عاطفية بينها وبين النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، مشيرة الى ان كلامه غير صحيح و علاقتها به لم تتخطى الصداقة، مستغربة بدورها كلام أوبرام الذي شكّل جدلا كبيرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تلتزم الحجر المنزلي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.