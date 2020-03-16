ميرنا وليد - بيروت - دافعت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ عن مواطنتها الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، بسبب الإنتقادات الكثيرة التي طالتها في الفترة الماضية ودفعتها إلى إغلاق حساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت سيف:"شيرين تعمل اللي هي عاوزاه وكلنا عارفين هي تقصد إيه ومتقصدش إيه سيبوها في حالها يا جماعة الست عسل وبتغني كويس وشخصيتها حلوة".

وتحدثت سيف عن زوجها المنتج المصري محمد كارتر، مشيرةً إلى أنها محظوظة به، وقالت:"ساعات بقعد أقول إيه الدعوة اللي كانت بباب السماء مفتوحة ودعيتها أنا أو أمي ورزقتني بإنسان زي ده، أنا شخصية صعبة محدش هيستحملني وكون بتلاقي حد بيحبك لشخصك ولذاتك ده بالدنيا وما فيها".

وأضافت:"ما يميز زوجي أنه حنون وبغنيله أغنية حنية الدنيا فيك للفنان عمرو دياب وهو مش بس كده معايا، هو حنون مع مامته وأخواته وأصحابه، فما بالك مع شخص بيحبه. والحنية دي بتكون أضعاف أضعاف معايا".

ومن ناحية أخرى، وخلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، كشفت سيف بطريقتها الكوميدية عن القواسم المشتركة التي تجمعها بالفنانة اللبنانية نجوة كرم قائلةً:"إحنا الاتنين صوتنا جبلي، والرشاقة، وإننا مهما نكبر بنصغر إحنا الاتنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سيف تدافع عن شيرين عبد الوهاب وتكشف عن القواسم المشتركة بينها وبين نجوى كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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