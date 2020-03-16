خاص الفن - هذا ما قاله ليث أبو جودة عن "ندمان"

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان الفلسطيني ​ليث أبو جودة​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 عن رضاه التام على نجاح أغنية "ندمان" التي اصدرها منذ أسابيع قليلة، وأضاف: "الأغنية لاقت استحسان كل من سمعها وأشعر أنها أفضل أغنية قدمتها منذ فترة وحتى اليوم. وأتمنى أن يهدأ الوضع بشكل عام، أولاً من أجل صحتنا، وثانياً من اجل ان تأخذ الأعمال حقها بالإنتشار الجماهيري ".

والأغنية من كلمات وألحان ليث، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، والكليب تم تصويره في جورجيا مع المخرج مينو.

يذكر أن ليث طرح مؤخرا كليب أغنية "لا لا" باللهجة المصرية، والتي حققت نجاحا كبيرا، وهي من ألحانه، وكلمات عمر علي وليث أبو جودة، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج مينو.

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