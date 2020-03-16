نبيل شعيل يطرح ألبومه الجديد "كبير الفن"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الكويتي ​نبيل شعيل​ ألبومه الجديد عبر "يوتيوب" والذي تضمن 5 أغنيات هي أغنية "جازلي" من كلمات أحمد الصانع، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، أغنية "حوبه" من كلمات فوزان الناصر، وألحان فواز المرزوق، وتوزيع زيد نديم، أغنية "كبير الفن" كلمات عمر الكندري، وألحان عبد الله جاسم، وتوزيع زيد نديم، أغنية "آخر حبنا" من كلمات خالد الغامدي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وأغنية "ندمان" من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

ومن ناحية أخرى، كان وجه شعيل رسالة للجمهور من أجل التوعية لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في العالم ولاسيما الكويت، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قال فيه:"أريد أن أقول كلاما كثيرا، حول ما أصاب عالمنا هذه الأيام. سأكلمكم كمواطن كويتي بسيط يكن كل الحب والاحترام للكويتيين والوافدين".

واضاف ان "دولة الكويت اتخذت عدة إجراءات مهمة لمجابهة فيروس كورونا، حيث وفرت كل شيء لتلبية احتياجات السكان كافة بعد الاجراءات الطارئة التي أعلنت عنها للحد من انتشار الفيروس.

وختم بالقول:""التزموا المكوث في بيوتكم وحافظوا على أبنائكم وأسركم، حتى لا تصابوا بهذا الوباء الخبيث".