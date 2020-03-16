هذه نصائح كيم كارداشيان للوقاية من كورونا

ميرنا وليد - بيروت - عرضت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ على تقديم نصائحها الخاصة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت كيم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر طريقة المصافحة المثالية للحماية من "كورونا"، وذلك باستخدام القدمين وليس اليدين.

و أكدت كيم في نصائحها، أنها تستخدم مناديل مضادة للبكتيريا، وذلك "في كل مرة يصافحها أحد أو يعطيها أي شيء".

ونشرت كيم تفاصيل تقنية غسل اليدين بطريقة صحيحة، لتجنب فيروس "كورونا".

وكانت قد منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، وأكدت أنها قلقة من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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