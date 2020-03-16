كارول سماحة تستنجد بجمهورها: ساعدوني لأتخذ القرار المناسب

على الرغم من إعلانها قبل أيام عن تأجيلها كليب " مش هعيش" بسبب انتشار وباء الكورونا، والمزاج غير المؤاتي، عادت وطلب من جمهورها مساعدتها لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وكتبت كارول عبر حسابها على تويتر:

"نظرا للطلب الملِّح على طرح فيديو كليب الجديد ‎مش هعيش ، هل أنتم مع طرح الفيديو الكليب في هذه المرحلة؟؟ أو مع استمرار التأجيل ؟

ساعدوني لأخذ القرار المناسب".

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ثم عادت وأجرت استفتاءا وكانت النسب متقاربة بين من طالبها بطرحه ومن طالبها بتأجيله. وتدخلت الفنانة سيرين عبد النور ونصحتها بطرحه بسبب تواجد الناس في منزلهم أمام شاشات هواتفهم.

يذكر أن كارول سماحة اعلنت قبل أيام، عن تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديد "مش هعيش"، التي صوّرتها قبل أيّام في باريس تحت إدارة المخرج جاد شويري.

وكتبت كارول عبر حسابها على "تويتر" "نظراً للظروف الصحيّة والقلق الذي نعيشه جميعاً، سيتمّ تأجيل إطلاق فيديو كليب أغنيتي الجديدة مش هعيش إلى موعد آخر أعلن عنه قريباً".

وتابعت "أتمنى على الجميع عدم الإستهتار بالموضوع وتوخّي الحذر، فالوقاية واجب علينا كأفراد لحماية أنفسنا ومجتمعنا".

