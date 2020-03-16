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يعقد منتجو المسلسلات التركية اجتماعا اليوم الاثنين، للوصول الى قرار مشترك فيما بينهم حول ما اذا سيتم توقيف تصوير المسلسلات مؤقتاً.
وكان تركيا قد أعلنت عن تسجيل ١٨ اصابة بفايروس كورونا، واتهذت سلسلة تدابير وقائية.
يذكر أن الاجراءات الوقاية كانت قد وصلت الى مواقع تصوير المسلسلات.
فقد شهد موقع تصوير مسلسل السلطان عبدالحميد اجراءات ضد فيروس كورونا، من خلال تعقيم اماكن التصوير، والتشديد على الممثلين عدم الحضور في حال كانوا يعانون ولو من رشح بسيط.
ويتم حاليا درس امكانية الاسراع في التصوير لانجاز اكثر من حلقة قبل تفشي الوباء، او ايقاف التصوير بشكل نهائي في قرار سيعلن خلال ساعات.
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كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يهدد الدراما التركية... مصير المسلسلات سيحسم خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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