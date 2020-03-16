فيديو وصور: نجوم العالم في الحجر المنزلي بسبب كورونا... احدهم خسر فردا من عائلته



يعيش كل نجوم العالم تحت وطأة الخوف من فايروس كورونا ويلتزم معظمهم الحجر الصحي. ويقوم الكثير منهم بحملات توعية لجمهورهم.



"الجميلة" رصدت لك ابرز ما يفعله النجوم في الحجر الصحي المنزلي:

_‏النجمة زارا لارسون طلبت من الجميع الابقاء على مسافة أمان منعا لالتقاط العدوى وكتبت عبر انستغرام:



"أعلم أنك تقولون (علينا أن نواجه الكورونا معًا).. لكني لا أريد أن أكون معكم. أريدكم أن تبتعدوا عني بأبعد مسافة ممكنة. شكرًا".



_ليكسي وود نشرت صورة لها عبر انستغرام كتبت تعليقا عليها " قلقة لكن أنيقة".



_ليونيل ميسي نشر صورة له مع ولديه ونصح معجبيه بالتحلّي بالمسؤولية والبقاء في المنزل للوقاية من ڤيروس كورونا.



_الإيرلندي كونور ماكغريغور المقاتل في الفنون القتالية المختلطة MMA، اعلن عن وفاة خالته بسبب فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.



ونشر ماكغريغور على حسابه الرسمي في "إنستغرام" مجموعة صور له مع أفراد عائلته وبينهم خالته الراحلة، وعلق عليها قائلا إنه علم بوفاتها عندما كان في استوديو في وسط دبلن حيث كان بصدد الإعلان عن تبرع، وكتب: "لم أعد أستطيع العيش، خالتي المسكينة، أخت أمي، هذا فيروس سخيف غبي". وأضاف: "ما الذي يجري بحق الجحيم".



_لايدي غاغا نشرت صورة لها عبر انستغرام، ودعت إلى الحجر المنزلي وكتبت ‏"تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا أن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات".

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وتابعت "اتمنى ان اقابل والديّ وجدتي ولكن لا اريد انقل لهم العدوى اذا كنت مصابة به. احبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقالت اننا سنكون بخير".



_النجمة هايدي كلوم نشرت فيديو وهي تقبل زوجها توم كوليتز من خلف الزجاج، بعد مرضهما الشديد واشتباه اصابتهما بڤيروس كورونا. وقالت إنها تنتظر نتيجة فحص الكورونا الذي خضعا له.

_ اريانا غراندي ‏هاجمت الأشخاص الذين يقللون من خطورة ڤيروس كورونا وكتبت "أنا مصدومة جدًا من عدد الأشخاص الذين يقولون أن هذا ليس أمر مهم وأننا سنكون بخير. هذا تفكير أناني وخطير. ويضع كبار السن والمرضى بالكثير من الخطر. يجب أن تفكر اكثر عن الآخرين.. فورًا".



_ مايلي سايروس: اكدت انها تخضع لحجر منزلي ونشرت فيديو طريف يعرب عن حالتها في ثاني يوم حجز

_ ‏تايلور سويفت طلبت من معجبيها أن يلغوا جميع خططهم وأن يعزلوا أنفسهم في المنزل بسبب كورونا وقالت

"عليكم أن تأخذوا هذا الأمر بجدية".

_ ‏ميلي بوبي براون كتبت عبر انستغرام:

"العزل مهم جدًا. لنحمي الأشخاص الذين يحملون تاريخنا. ابقوا آمنين".

‏_لاعب نادي جوفنتوس الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اشترى فيلا في البحر الهندي، ليقضي فيها فترة الحجر مع عائلته.



