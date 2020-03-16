فيديو: سيرين عبد النور تخضع للتعقيم ومسلسلها الرمضاني في خطر



أوقفت الفنانة سيرين عبدالنور تصوير دورها في مسلسل " دانتيل" الذي توقف بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيؤوس كورونا.



ونشرت سيرين فيديو عبر حسابها على انستقرام، ظهرت فيه وهي تضع كمامة وترتدي قفازات، بينما كان احد الاشخاص يقوم برشها بهدف التعقيم خلال دخولها الستوديو.



وعلقت سيرين على الفيديو “بليز ما تضحكو عليي بس هيك كنا نفوت على التصوير الله يقطع هالفترة على خير تنرجع نقدر نصور دانتيل ورمضان 2020".

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يذكر أن النقابات الفنية في لبنان، أصدرت بتاريخ 12 آذار (مارس) الحالي، بياناً تمنّت فيه على شركات الإنتاج الدرامي أخذ التدابير اللازمة للوقاية من تفشي الكورونا عبر منع التجمعات.

وحضّت على «التوقّف عن العمل لمدّة أسبوعين على جميع الأراضي اللبنانية مع متابعة التطوّرات حفاظاً على صحّة الفنانين والعاملين» في هذه المشاريع. وفيما شكرت سلفاً كل من يتجاوب مع ندائها، ختمت النقابات بيانها بالعبارة الشهيرة: «درهم وقاية خير من قنطار علاج». والجهات الموقّعة على البيان، هي: نقابة الممثلين، نقابة محترفي الموسيقى، نقابة الفنيين السينمائيين، نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في الشمال، نقابة شعراء الزجل، نقابة الفنانين المحترفين، نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية ونقابة الفنانين التشكيليين.

يبقى ان نذكر أن وضع كل المسلسلات الرمضانية بات على المحك بعد.إيقاف التصوير، ما يرفع من احتمالية أن يكون رمضان المقبل بدون مسلسلات.