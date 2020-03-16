صورة فضيحة لراغب علامة... هذا ما فعله

بعد أن نشر فيديو له مساء أمس وهو في الحجر المنزلي يطبخ الفول، نشرت الإعلامية اللبنانية ندى اندراوس، صورة للفنان راغب علامة وهو يخرق قرار الدولة اللبنانية القاضي بمنع التجمعات، إذ ظهر وهو يجلس مع مجموعة من الناس على شاطىء البحر.



وكتبت ندى عبر حسابها على تويتر تعليقا على الخبر: "‏كنت اتصلت امس بالفنان راغب علامة واتفقت معه على مداخلة عبر سكايب خلال ‎نهاركم سعيد عبر ‎#lbci لدعوة المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي. اتصلنا بعلامة اليوم، اعتذر عن المشاركة لانه يمارس الرياضة ليتبين انه علامة كان على الكورنيش متل الناس يللي تنزهوا على الكورنيش من دون مسؤولية".







وكان راغب قد شارك في حملة خليك بالبيت التي دعت المواطنين الى البقاء في بيوتهم، كما كتب قبل أيام: "الكوررنا علمتنا قيمة كل شيء..وأثبتت لنا أن بدون الصحة لا شيء له قيمة .. كل شيء كنا نعتبره سخيف ظهرت قيمته! . السلام والعناق وجلسات الأهل والأصحاب!".

Advertisements

وتابع "قالها الإمام علي رضي الله عنه ولم نفهم معناها الحقيقي إلا الآن :

الصحة والأمان نعمتان مجهولتان

اللهم عدّي هذه الأزمة على خير ".