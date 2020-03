هكذا يقضي النجوم فترة الحجر الصحي في بيوتهم

بعد تفشي فيروس الكورونا بقوة في لبنان والوطن العربي، أطلق النجوم العرب هاشتاغ خليك بالبيت عبر مواقع التواصل الإجتماعي للوقاية من انتشار كورونا والبقاء في المنازل من خلال الحجر الصحي، فقاموا بنشر الفيديوهات والصور داعيين الجمهور للوقاية منه بالبقاء في المنازل.

وهنا نعرض لكم كيف يقضي النجوم العرب فترة الحجر الصحي في منازلهم للوقاية من الكورونا:

بعضهن نشرت فيديوهات طريقة عبر انستقرام كالنجمة نادين نسيب نجيم احداها مع صديقتها نتالي معلقة بالقول: " هيك الحجر بيعمل، حارب كورونا و خليك بالبيت".

أما النجم عاصي الحلاني نشر فيديو طريف أيضاً عبر انستقرام وعلق عليه بالقول: " بزمن الكورونا عم نشوف العجايب ،هيك بتعمل القعده بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيلتك خليك بالبيت ."

النجم المصري تامر حسني دعا جمهوره للوقاية من الكورونا من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص في انستقرام وعلق بالقول: " حمايتك لنفسك أفضل طريقه لإنقاذ الآخرين protecting yourself is the best way to save others."

بعض النجمات وضعن الكمامة ونشرن صورهن مع عبارة خليك بالبيت كما فعلت النجمة نوال الزغبي والنجمة نانسي عجرم.

كما أن النجمة ستيفاني صليبا دعت الجمهور الى الوقاية ونشرت صورة لها وهي تضع كمامة وقالت لجمهورها: " الجدية مطلوبة من كل واحد فينا ، أنا عم صور مع فريق عمل كبير و مسؤوليتي انتبه كرمالي و كرمالون ... انتو كمان عليكن مسؤولية."

النجمة سيرين عبد النور نشرت فيديو عبر انستقرام وهي تقوم بتعقيم نفسها خلال التصوير وعلقت بالقول :" بليز ما تضحكو عليي بس هيك كنا نفوت على التصوير الله يقطع هالفترة على خير تنرجع نقدر نصور."

أيضاً النجمة السورية مها المصري نشرت صورة لها عبر انستقرام دعت فيها كل الناس للوقاية من فيروس كورونا بالقول: " أحبائي أرجو من الجميع إتباع كافة تعليمات الوقاية من فيروس كورونا وتوعية أطفالنا وعدم الخجل لا مصافحة ولاتقبيل والتعقيم بإستمرار يارب يحمي الجميع."

النجمة المغربية أسماء المنور نشرت فيديو عبر انستقرام مطليقة هاشتاغ خليك فالدار وعلقت بالقول: " بلاغ للديوان الملكي: " أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا."

