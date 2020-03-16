مطرب راب شهير يهاجم محمد رمضان

القاهرة – لايف ستايل
لا يلبث الفنان محمد رمضان أن يخرج من أزمة حتى يجد نفسه في أزمة أخرى قد تكون أشد من سابقتها، حيث فوجئ بمغني الراب "ويجز" يهاجمه في أغنية بعنوان "دورك جاي" ويتهمه بسرقة فكرة كليب مشروب الطاقة "ستينج" الذي طرح منذ أسابيع.
وطرح مغني الراب الأغنية التي يهاجم فيها رمضان على قناته الرسمية عبر "يوتيوب" واقتربت من حاجز الـ2 مليون مشاهدة. حيث تم تصميمه بنفس فكرة وتصميم كليب "مشروب الطاقة "ستينج" ردًا على محمد رمضان.
وقال رمضان في تصريحات صحافية، رداً على سؤال حول رأيه في هجوم مغني الراب عليه: "هو مين ويجز ده أصلاً".
من جهة أخرى، يواصل رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ودنيا عبد العزيز.
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