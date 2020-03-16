هجوم متبادل بين إعلامية لبنانية وراغب علامة

أحدث الفنان اللبناني راغب علامة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جدال دار بينه وبين الإعلامية اللبنانية ندى أندراوس على موقع التغريدات "تويتر".

وجاء هذا بعدما نشرت الإعلامية تغريدة كتبت فيها: "كنت اتصلت أمس بالفنان راغب علامة واتفقت معه على مداخلة عبر سكايب خلال "نهاركم سعيد" لدعوة المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي. اتصلنا بعلامة اليوم، اعتذر عن المشاركة لأنه يمارس الرياضة ليتبين أنه كان على الكورنيش متل الناس يللي تنزهوا على الكورنيش من دون مسؤولية".

كما علقت زميلتها في فريق إعداد البرنامج آلاء سرحال وغردت: "أستاذ راغب أنا شخصياً يلي تواصلت معك خلال الحلقة كرمال تطلع معنا سكايب قلتلي: يا الله نسيت عم بعمل رياضة على البسيكلات على الكورنيش البحري فأكيد ما فيني ادعي لشي أنا حالياً ما عم بعملو، اعتذريلي من ندى وبرجع بعوضها مرة تانية".

ولم يكن من الفنان إلا أن أطلق بدوره سلسلة تغريدات وعلق: "الصورة اللي وضعتيها من الأسبوع الماضي. اليوم أنا كنت لابس غير ملابس. معلوماتك غير دقيقة وفاقدة للمصداقية علماً أنني مارست رياضتي المعتادة اليوم وفي الهوا الطلق خارج منزلي" مع هاشتاغ "جريمة".

وأضاف: "بعض الأشخاص يريدون إقناعنا بأنه بسبب الكورونا ممنوع نتنفس ولا نطل من الشباك ولا نمارس رياضتنا بالهواء الطّلق. صحيح الإحتياط واجب خصوصاً في الأماكن المغلقة الغير مضمونة لكن مش كرمال بعض الآراء السخيفة ندفن أنفسنا تحت الأرض. والله اللي استحوا ماتوا".

وهاجم أندراوس في تغريدة ثالثة جاء فيها: "كي يستحقّ أي انسان لقب إعلامي يجب أن يتحلّى بالمناقبيّة المهنيّة والصدق والشفافيّة وروح المسؤوليّة، خصوصاً في ظل فوضى السوشيال ميديا. الإعلام شرف وأمانة ولا يقوم على نشر الشائعات والفوز بـ"سكوب" رخيص. أقول للبعض الذي يفتش عن سكوب ارجعوا إلى رشدكم رحمة بالناس وبأنفسكم".

كما دعمه شقيقه خضر علامة من خلال تغريدة كتب فيها: "عزيزتي ندى المفروض أن تتحلّي ببعض اامسؤولية قبل التهجم على راغب علامة. كله لأنه اعتذر عن المشاركة ببرنامجك اليوم. والجريمة أنه يمارس رياضته في الهواء الطلق وليس في مكان مغلق. وعلى فكرة. هذه الصورة غير موفقة لأنها ليست اليوم. ركزي على موضوع مُفيد للناس بهذا الوقت الصعب".

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وعلى إثر هذا ردت وزارة الصحة اللبنانية على الفنان من خلال حسابها الخاص وغردت: "ما تمر به البلاد هو حالة طارئة، هناك وباء يجب علينا جميعاً التعاون للحدّ من انتشاره والتخفيف من تبعاته على صحّة المواطنين. هذه التّدابير هي مؤقّتة وضرورية. ونحن نعول على الوعي والشعور بالمسؤولية الوطنية لشخصيات محبوبة ومؤثّرة أمثالك للمساهمة في نشر التّوعية".

وطلب منه أحد المتابعين إلغاء تغريداته وعلق: "أستاذ راغب، أدعوك لإزالة التغريدة بعد رد وزارة الصحة. صراحة الموضوع ليس شخصيا بتاتا. الإجراءات ضرورية. حمى الله الجميع".

ورد الفنان: "أستاذ حسين أنا أتابع دقيقة بدقيقة موضوع الكورونا ومع أطباء اختصاصيين. على وزارة الصحة توجيه الناس لتعقيم المصاعد قبل الكورنيش. لأنه من الاستحالة نقل المرض عن بعد على الكورنيش لكن في المصاعد شخص واحد مصاب قد ينقل العدوى للمئات وهناك يكمن الخطر. فلنضع أصبعنا على الجرح الحقيقي".

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